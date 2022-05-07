34 termik santral ve 606 madene karşı açılan dava için Guinness başvurusu
Çevreci Avukat İsmail Hakkı Atal, Türkiye’deki 34 termik santralin kapatılması ve 606 maden sahası ihalesinin iptali istemiyle Ankara 11. İdare Mahkemesi’nde açılan davayla ilgili olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na başvurdu. Atal, “Belki de dünya tarihinde ilk defa bu kadar çok kirletici, yok edici tesisin davasının görüldüğü ilk mahkeme, ilk ülke ve bu davaları da üstlenen belki de ilk avukat biz olduk” dedi.
Çevre örgütlerinin Türkiye’deki 34 termik santralin kapatılması ve 606 maden sahası ihalesinin iptali istemiyle Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü aleyhine Ankara 11. İdare Mahkemesi’nde açtığı dava, 17 Mart 2022 tarihinde görülmüştü. Çevre örgütlerinin Avukatı İsmail Hakkı Atal, bu davanın dünyada bir ilk olduğunu belirterek, Guinness Rekorlar Kitabı’na başvurdu.
Atal, Türkiye’de ekolojik yıkım politikalarına dikkati çekmek için Guinness Rekorlar Kitabı’na başvurduklarını belirterek, “Belki de dünya tarihinde ilk defa bu kadar çok kirletici, yok edici tesisin davasının görüldüğü ilk mahkeme, ilk ülke ve bu davaları da üstlenen belki de ilk avukat biz olduk” dedi.
Atal, bu termik santral ve maden sahalarının zararlarının koronavirüs sürecinde de görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:
“Türkiye toprakları ve halkı gezegen tarihindeki en yıkıcı ekolojik saldırıyla-maden termik şirketlerinin eko kırım faaliyetleriyle karşı karşıyadır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun cahil yöneticileri iklim değişikliğinin ve kanser hastalığının sebebi olan termik santrallerle Türkiye’yi donattıktan sonra koronavirüs salgını oldu ve termiklerden çıkan partikül madde kirliliği olan bölgelerde koronavirüs vaka sayısının 9 kat fazla, koronavirüs ölümlerinin de 3 kat fazla olduğu ortaya çıktı.”
Video Haberler
- Kolonyalı şaka yapayım derken kuzenini yakıyordu
- Emre Kongar bağımsız basının dönüm noktalarını anlattı
- Şükran Soner gazetemizin kuruluş yıllarını anlattı
- Emekçilerimiz tecrübelerini anlattı
- Işık Kansu'dan genç gazetecilere tarihi öneriler
- Çatak'ta kamyonet, virajı alamayarak dereye uçtu
- Öldürülen Zeynep'in dedesi: 'Zevk için öldürdü'
- Parkta 'husumetlisini' öldürmüştü: Adliyeye sevk edildi
- Yunus Emre, kabri başında anıldı
- Anneler Günü’nde anneye çiçek almak lüks oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'ndan 'otobüs' açıklaması
- Gerilime Peker de dahil oldu
- 'Soylu, Erdoğan'ı tehdit ediyor'
- 'Defol git zaten çevre kirliliğisin'
- Özdağ-Soylu tartışmasına Çakıcı da girdi
- Özdağ engellenirken 'HAYDİ'li mesaj
- Deniz Gezmiş ve yoldaşlarının anmasına bıçaklı saldırı
- İşte asgari ücretin temmuzda olması gereken rakam
- Kalp krizi geçirdi! Acil kan aranıyor...
- Güldür Güldür'den 'Nureddin Nebati' skeci