Sinop’taki Nükleer Güç Santralı için ‘ÇED Olumlu’ raporunda karar

30 Mart 2022 Çarşamba, 04:00

Sinop’ta yapılması planlanan Nükleer Güç Santralı için verilen “ÇED Olumlu” raporunun iptali istemiyle açılan davanın duruşması dün Samsun 3. İdare Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmada söz alan baro başkanları, avukat ve meslek odalarının temsilcileri ÇED raporundaki eksikliklere dikkat çekerek santralın yaratacağı riskleri anlattı. Projenin toplum ve çevreye olan maliyetine ÇED raporunda yer verilmemesini eleştiren avukatlar, projenin iptali yönünde karar verilmesini istedi. Nükleer Karşıtı Platform (NKP) avukatı Mehmet Horuş, sismik verilerin raporda gizlendiğine dikkat çekerek “Apartman yapar gibi nükleer santral yapacaklar. Bu bir ÇED raporu değil, buna bir hukukilik kazandırılsın” dedi. Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) avukatı Sanem Küçükarzuman da nükleer santralın ülkenin enerji ihtiyacını karşılayacağı yönündeki tezlere itiraz ederken KESK avukatı Pınar Akdemir, raporda işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından alınan önlemlerin yetersiz olduğuna dikkat çekti.

Mahkeme heyeti, duruşmanın sonunda davanın gerekçeli kararının 30 gün sonra açıklanacağını bildirdi. Duruşma sonrasında duruşmaya müdahil olan avukatlar, tabipler, mühendisler, öğretim üyeleri bir araya gelerek Samsun İdare Mahkemesi önünde açıklama yaptılar. Mehmet Horuş, “Türkiye çevre hareketi açısından tarihi bir duruşma oldu” dedi.