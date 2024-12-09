342 milyon TL vergi kaybı engellendi... Adana'da kaçak 'makaron' operasyonu: 1 tutuklama
Adana’da polis bir depoya yaptığı baskında 750 milyon kaçak makaron üretilecek kadar ham madde ele geçirirken, operasyonda 342 milyon TL vergi kaybının önüne geçildi. Olayla ilgili yakalanan bir şüpheli tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize sanayi bölgesinde bir depoda kaçak makaron imalatı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine ekipler söz konusu adrese operasyon yaptı.
Yapılan operasyonda depoda, 32 milyon 500 bin kaçak makaron, 198 bin 700 mükerrer sigara bandrolü, 10 kilogram makaron yapımında kullanılan kağıt, 3 milyon 500 bin boş makaron kutusu, 4 bin 680 sigara filtresi yapımında kullanılan elyaf madde, 8 bin 750 kilogram sıvı ve toz halinde olmak üzere yapıştırıcı ele geçirdi.
TUTUKLANDI
Operasyonda toplamda 750 milyon kaçak makaron üretilecek kadar ham madde ele geçirilirken 342 milyon TL vergi kaybının önüne geçildi.
Olayla ilgili Volkan Seyit Ş. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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