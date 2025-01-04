3,5 yaşındaki Efe'nin katili annesi çıktı! Eşofman ipiyle boğmuş

Zonguldak'ta 3,5 yaşındaki Efe Mahmut Kalfa'nın eşofman ipiyle boğularak öldürülmesiyle ilgili 'anne' Cansever Kalfa, oğlunu öldürdüğünü itiraf etti. Cani anne Kalfa, "Öyle bir an aklıma geldi, iple boğdum" dedi.

3,5 yaşındaki Efe'nin katili annesi çıktı! Eşofman ipiyle boğmuş
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DHA
Yayınlanma: 04.01.2025 - 14:43

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 3,5 yaşındaki Efe Mahmut Kalfa evinde eşofman ipiyle boğularak ölü bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan anne Cansever Kalfa, oğlunu boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Şüpheli anne adliyeye sevk edilirken, küçük çocuğun cenazesi Bartın'da toprağa verilecek.

İfadesi alınan 'anne' Cansever Kalfa, oğlunu kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Eşinin başka biriyle ilişkisi olduğunu öne süren Kalfa, "Bu durumu kabullenemedim, bir anda aklıma geldi ve iple boğdum" dedi.

Otopsisi tamamlanan Efe Mahmut Kalfa'nın cenazesi, babasının ailesine teslim edildi. Küçük çocuğun cenazesi Bartın'ın Akmanlar köyünde kılınacak ikindi namazının ardından toprağa verilecek.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli anne Cansever Kalfa, bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgusu devam ediyor.


Etiketler: #zonguldak #anne #Çocuk

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