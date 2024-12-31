Annesini öldürmüştü... Soruşturmada flaş gelişme!

Yayınlanma: 31.12.2024 - 15:19

Güncelleme: 31.12.2024 - 15:19

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Şeyh Şamil Mahallesi 532'nci Sokak’taki 3 katlı apartmanın giriş katında 29 Aralık'ta akşam saatlerinde bir vahşet yaşandı.

Edinilen biligye göre; şizofreni hastası olduğu öne sürülen Baver Yalçınkaya (20), annesi Yezda Akgül'ü (42) yaşadığı tartışma sonucu tabancayla ateş ederek kalbinden vurdu. Yalçınkaya, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu haber verdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrolde Yezda Akgül'ün öldüğü belirlendi.

Akgül'ün cenazesi otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. Gözaltına alınan Baver Yalçınkaya da, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.