354 kaçak göçmen yakalandı, 16 organizatör gözaltında

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince 354 kaçak göçmen yakalandı, 16 organizatör gözaltına alındı.

354 kaçak göçmen yakalandı, 16 organizatör gözaltında
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İHA
Yayınlanma: 16.09.2024 - 18:36

Alınan bilgiye göre, Kırklareli’nde jandarma ekipleri kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalar neticesinde 354 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 16 şüpheli de gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 13’ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Etiketler: #Kırklareli #kaçak göçmen #organizatör

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