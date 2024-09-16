Kaçak göçmen yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışırken yakalandı
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışan kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (TCSG-909) tarafından tespit edilen 1 kaçak göçmen yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışırken yakalandı. Yakalanan kaçak göçmen karaya çıkarılırken, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Etiketler: #kaçak göçmen #Yunanistan #Kuşadası
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