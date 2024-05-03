36 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı ne zaman? Hangi sağlık personellerine kadro gelecek?

Sözleşmeli 36 bin sağlık personeli istihdamı kapsamındaki sağlık birimlerinin yeniden belirlenmesine ilişkin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı ne zaman? Hangi sağlık personellerine kadro gelecek?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2024 - 09:47
36 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı ne zaman? Hangi sağlık personellerine kadro gelecek?
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36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Alım yapılacak branşlar ve başvuru tarihleri merak konusu oldu. Peki, 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı ne zaman? Hangi sağlık personellerine kadro gelecek?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından alımı yapılacak olan 36 bin sözleşmeli sağlık personel alımı başvurularının başlayacağı tarih merak ediliyor.

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Başvuru kılavuzunun mayıs ayı itibarıyla ÖSYM üzerinden yayımlanması bekleniyor.

HANGİ SAĞLIK PERSONELLERİ İŞE ALINACAK?

Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.

İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.


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