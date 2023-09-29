37. Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü Özüaydın'a törenle verildi

Yayınlanma: 29.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.09.2023 - 03:00

Törenin açılış konuşmasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Ankara Şube Başkanı Fürüzan Bilir ve Ceyhun Atuf Kansu’nun kızı Prof. Dr. Bahar Gökler yaptı.

Gökler’den sonra kürsüye çıkan Prof. Dr. Hikmet Özdemir, “Atatürk’ü Anlamak-Anlatmak: Ceyhun Atuf Kansu” başlıklı sunuşunda, Ceyhun Atuf Kansu’nun Atatürk’ün Söylev’inin bir önemli yorumcusu olduğunu aktardı.

37. Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü’ne, “Karakırmızı” adlı dosyasıyla şair Ertuğrul Özüaydın layık görüldü.

Ödülünü Ceyhun Atuf Kansu’nun oğlu Işık Kansu’nun elinden alan şair Ertuğrul Özüaydın ise teşekkür konuşması yapmak yerine Kansu için yazdığı mektubu okudu. “Cumhuriyetin 100. yılında hâlâ Cumhuriyete ve Cumhuriyet devrimlerine karşı olan gericiler ve Atatürk düşmanları var. Hiç karamsar değiliz, mutluluğun ve başarının inanan insanların olacağına inancımız tam. Senin dediğin gibi, bir ulusun suladığı, beslediği yediveren bağımsızlık gülünü yaşatacağız. Benim için Ceyhun Atuf Kansu adıyla birlikte anılmak büyük bir onurdur” dedi.



