37 gündür aranıyordu... Cansız bedeni bulundu!

Yayınlanma: 03.03.2024 - 14:02

Güncelleme: 03.03.2024 - 14:02

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 37 gün önce Adıyaman merkez İmamağa Mahallesi Fırat Caddesi’ndeki evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 5 çocuk babası Halit Bozkurt’un (73) bulunması için hem yakınları hem de güvenlik güçleri tarafından çalışma başlatıldı.

Jandarma ekipleri ve polis ekipleri tarafından her yerde aranan Halit Bozkurt’un cansız bedenine, Bahçelievler Mahallesi yakınlarında yer alan bir dere yatağında ot toplamak isteyen kadınlar tarafından denk gelindi.

Cesetle karşılaşan kadınlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kömür Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Halit Bozkurt’un cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Halit Bozkurt’un kesin ölüm nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.