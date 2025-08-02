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Yerlikaya duyurdu: 14 ilde IŞİD operasyonu, 26 gözaltı!

Yerlikaya duyurdu: 14 ilde IŞİD operasyonu, 26 gözaltı!

2.08.2025 09:07:00
Güncellenme:
AA
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Yerlikaya duyurdu: 14 ilde IŞİD operasyonu, 26 gözaltı!

Bakan Ali Yerlikaya, jandarmanın terör örgütü IŞİD'e yönelik 14 ilde düzenlediği operasyonlarda 26 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, bazı şüphelilerin, terör örgütü IŞİD'e üye oldukları, örgüt propagandası yaptıkları, örgütle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıklarının tespit edildiğini belirtti.

Bu tespitler doğrultusunda, aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu 14 ilde jandarma tarafından operasyonlar düzenlendiğini ifade eden Yerlikaya, operasyonlarda 26 şüphelinin yakalandığını ve çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya, operasyonun düzenlenmesine katkı sunanlara teşekkür ederek, "Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan, güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası işbirliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayanır" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #IŞİD #Operasyon #gözaltı #Ali Yerlikaya

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