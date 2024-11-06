8 yıldır aranan firari hükümlü evinde yakalandı

Bursa'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü, 8 yıl sonra evinde yakalandı.

8 yıldır aranan firari hükümlü evinde yakalandı
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DHA
Yayınlanma: 06.11.2024 - 17:20

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 yıldır 'Gasp' suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan Gürkan Ş.'nin (30), Mahmudiye Mahallesi Balcı Sokak'taki evine baskın düzenledi.

Gözaltına alınan firari, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


Etiketler: #firari #Bursa

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