4 ayrı suçtan hapis cezası bulunuyordu... Firari hükümlü yakalandı!

Hakkında 21 yıl 6 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün Mardin'de yakalandığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 14.02.2024 - 14:29
4 ayrı suçtan hapis cezası bulunuyordu... Firari hükümlü yakalandı!
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Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, yasa dışı yollardan yurt dışına çıktığı ve bir süre sonra Mardin'e geri döndüğü tespit edilen hükümlünün yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonda; "silahla yağma", "uyuşturucu madde kullanma", "hırsızlık", "hakaret", "tehdit ile mala zarar verme" gibi çeşitli suçlardan hakkında 21 yıl 6 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Göz Atın
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Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.


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