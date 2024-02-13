5 yıldır firari olan çifte cinayet hükümlüsü Antalya'da yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, İskenderun'da 2 kişiyi öldürmek suçundan kesinleşmiş ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle aranan ve 5 yıldır kimliğini gizleyerek kaçmaya çalışan Murat Batan, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 13.02.2024 - 19:50
5 yıldır firari olan çifte cinayet hükümlüsü Antalya'da yakalandı
Abone Ol google-news

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, gerçekleştirdiği istihbarat çalışmaları sonucunda 2019 yılından bu yana kimliğini gizleyip, kendini 'Murat Atabey' adıyla tanıtarak kaçan ve ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla aranan Murat Batan'ı Mahmutlar Mahallesi'nde yakaladı.

Batan'ın 2019 yılında İskenderun'da 2 kişinin 'tasarlayarak bir suçu gizlemek, başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak için öldürülmesi' suçunun yanı sıra 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak yol kesmek suretiyle suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla gece vakti silahla birden fazla kişiyle yağma' suçlarından arandığı belirlendi.

Göz Atın
Tacizci taksi şoförü İngiliz öğretmeni öldürmüştü: Soruşturmada yeni gelişme!

Tacizci taksi şoförü İngiliz öğretmeni öldürmüştü: Soruşturmada yeni gelişme!
ABD'de kan donduran cinayet: 'Göçmenlere izin verdi' dedi, babasını öldürdü

ABD'de kan donduran cinayet: 'Göçmenlere izin verdi' dedi, babasını öldürdü

Murat Batan, Cumhuriyet savcısının talimatıyla sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Antalya haberleri Cinayet haberleri hükümlü haberleri yakalandı haberleri

İlgili Haberler

'Uyuşturucu parası' cinayetinde karar: Sevgililerden birine müebbet, diğerine 25 yıl

'Uyuşturucu parası' cinayetinde karar: Sevgililerden birine müebbet, diğerine 25 yıl
Kayseri'de iş cinayeti... Makineye sıkışan fabrika işçisi öldü

Kayseri'de iş cinayeti... Makineye sıkışan fabrika işçisi öldü
Kuzen cinayetinde müebbet hapis istemi

Kuzen cinayetinde müebbet hapis istemi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez’den ‘Büyük Sağ Koalisyon’ açıklaması: ‘Bu tezgaha asla katılmayacağımızı…’

Eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez’den ‘Büyük Sağ Koalisyon’ açıklaması: ‘Bu tezgaha asla katılmayacağımızı…’
Arka Sokaklar Zeliş’ten yeni pozlar! Yüsra Geyik dergi çekiminde…

Arka Sokaklar Zeliş’ten yeni pozlar! Yüsra Geyik dergi çekiminde…
CHP'de 'Haluk Levent' polemiği! Murat Ağırel: Tüm ayrıntılarını da anlatabilirim

CHP'de 'Haluk Levent' polemiği! Murat Ağırel: Tüm ayrıntılarını da anlatabilirim
Erzincan İliç’teki altın madeni kimin?

Erzincan İliç’teki altın madeni kimin?
CHP'de adaylar tamamlanıyor: Gözler Ankara'ya çevrildi

CHP'de adaylar tamamlanıyor: Gözler Ankara'ya çevrildi
Aynı yastıkta 77 yıl… İlk günkü gibi sevgiyle

Aynı yastıkta 77 yıl… İlk günkü gibi sevgiyle
Son Dakika... Antalya'da sel felaketi: 1 kişi yaşamını yitirdi!

Son Dakika... Antalya'da sel felaketi: 1 kişi yaşamını yitirdi!
Nesli tehlikede… Hakkari’de su samuru avladığı balığı yerken görüntülendi

Nesli tehlikede… Hakkari’de su samuru avladığı balığı yerken görüntülendi