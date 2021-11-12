4 çocuğa cinsel istismarda bulunan Kuran kursu çalışanına 33 yıl hapis cezası

12 Kasım 2021 Cuma, 19:24

Sarıyer'de 4 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan F.Ö, "çocuğun cinsel istismarı" ve "basit yaralama" suçlarından 33 yıl hapisle cezalandırıldı.

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık F.Ö ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada son sözleri sorulan sanık F. Ö, "Ben konuşmayı fazla beceremiyorum. Tuzağa düşürüldüm. Bana yapılan ağır suçlamaları kabul etmiyorum. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum" dedi.

Sanık avukatı da sadece beyanlar doğrultusunda müvekkilinin cezalandırılmasının istendiğini savunarak, sanığın beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık F. Ö'nün 4 çocuğa karşı "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 33 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Heyet ayrıca sanığa, "basit yaralama" suçundan da 18 bin lira adli para cezası verilmesini kararlaştırdı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Sarıyer'de bulunan bir Kuran kursunda kadrosuz çalışan F. Ö'nün yaşları 11 ile 13 arasında değişen 4 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülmüştü.

Çocuklardan birisinin annesinin şikayeti sonrası tutuklanan F. Ö. hakkında "çocuğun cinsel istismarı" ve "kasten yaralama" suçlarından 188,5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.