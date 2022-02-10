4. doz aşı randevusu nasıl alınır? 4. doz aşı randevusu talebi nasıl yapılır? 4. doz aşı randevusu e-Devlet

10 Şubat 2022 Perşembe, 15:30

Daha önce 2 doz Biontech yaptıranlar için 3. doz randevuları kasım ayında başlamıştı. Bugün itibariyle 3. doz aşısı üzerinden 3 ay geçenler için dördüncü doz randevuları açıldı.

Dördüncü doz Biontech aşısı olmak isteyenlerin, Merkezi Hekim ve Randevu Sistemi'nden randevu alması gerekiyor.

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı son Temaslı Takibi Rehberi'ne göre, son 3 ay içerisinde hatırlatma dozunu olmuş kişiler bir vakayla temaslı olmaları durumunda karantinaya alınmıyor.

Son aşısı üzerinden 3 ay geçen kişiler ise, eksik aşılı kabul edilerek temaslı olmaları durumunda karantinaya alınıyor.

4.DOZ AŞI NASIL OLUNUR ?

Öncelikle yurttaşlar e- nabız veya kısa mesaj yoluyla aşı durumlarını kontrol etmelidirler. SMS yolu ile öğrenmek isteyenler 2023’e ASI yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarasını yazıp tekrar boşluk bırakıp kimlik seri numarasının son 4 hanesini yazıp gönderebilir.

Aşılama programı doğrultusunda aşı sırası gelen yurttaşlar, Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız sistemi üzerinden “Covid-19 aşı durumunu sorgula” sekmesi altından bunu kolaylıkla öğrenebilir ya da aralarında boşluk bırakarak AŞI, T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini 2023’e kısa mesaj atarak aşı uygunluk durumlarını öğrenebilirler.

Aşılama grubunda olan kişiler, 4.aşı için randevusunu; e-Nabız üzerinden Merkezi Hekim Randevu Sistemine (MHRS) bağlanarak ve ALO182 hattını arayarak aşı randevusu alabiliyor. Tüm randevu bilgileri hem e-Nabız’da hem de yurttaşların cep telefonuna gelen kısa mesajda yer alıyor. Aşılama programı kapsamında sırası gelen vatandaş aşı hakkına aşılama yapılan herhangi bir özel ya da devlet hastanesinde ücretsiz olarak erişebilir.