4. doz aşı randevusu nasıl alınır? 4. doz aşı randevusu talebi nasıl yapılır? 4. doz aşı randevusu e-Devlet
3. doz Biontech aşısı üzerinden 3 ay geçenler için dördüncü doz randevuları açıldı. 4.doz Biontech aşısını yaptırmak isteyen yurttaşlar, randevu sistemi üzerinden aşılarını olabilecekler. Peki, 65 yaş üstü 4. doz aşı randevusu nasıl alır? 4.doz aşı randevusu açıldı mı? e-Nabızdan 4 doz aşı randevusu nasıl alınır? 4. doz aşı randevusu nasıl alınır ?
Daha önce 2 doz Biontech yaptıranlar için 3. doz randevuları kasım ayında başlamıştı. Bugün itibariyle 3. doz aşısı üzerinden 3 ay geçenler için dördüncü doz randevuları açıldı.
Dördüncü doz Biontech aşısı olmak isteyenlerin, Merkezi Hekim ve Randevu Sistemi'nden randevu alması gerekiyor.
Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı son Temaslı Takibi Rehberi'ne göre, son 3 ay içerisinde hatırlatma dozunu olmuş kişiler bir vakayla temaslı olmaları durumunda karantinaya alınmıyor.
Son aşısı üzerinden 3 ay geçen kişiler ise, eksik aşılı kabul edilerek temaslı olmaları durumunda karantinaya alınıyor.
4.DOZ AŞI NASIL OLUNUR ?
Öncelikle yurttaşlar e- nabız veya kısa mesaj yoluyla aşı durumlarını kontrol etmelidirler. SMS yolu ile öğrenmek isteyenler 2023’e ASI yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarasını yazıp tekrar boşluk bırakıp kimlik seri numarasının son 4 hanesini yazıp gönderebilir.
Aşılama programı doğrultusunda aşı sırası gelen yurttaşlar, Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız sistemi üzerinden “Covid-19 aşı durumunu sorgula” sekmesi altından bunu kolaylıkla öğrenebilir ya da aralarında boşluk bırakarak AŞI, T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini 2023’e kısa mesaj atarak aşı uygunluk durumlarını öğrenebilirler.
Aşılama grubunda olan kişiler, 4.aşı için randevusunu; e-Nabız üzerinden Merkezi Hekim Randevu Sistemine (MHRS) bağlanarak ve ALO182 hattını arayarak aşı randevusu alabiliyor. Tüm randevu bilgileri hem e-Nabız’da hem de yurttaşların cep telefonuna gelen kısa mesajda yer alıyor. Aşılama programı kapsamında sırası gelen vatandaş aşı hakkına aşılama yapılan herhangi bir özel ya da devlet hastanesinde ücretsiz olarak erişebilir.
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