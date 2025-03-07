4 gün sonra sağ olarak bulunmuştu: Mimar Ece Gürel hayatını kaybetti!

İstanbul'da, Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

4 gün sonra sağ olarak bulunmuştu: Mimar Ece Gürel hayatını kaybetti!
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DHA
Yayınlanma: 07.03.2025 - 07:39

Peyzaj mimarı Ece Gürel, Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra, dün gece saat 01.15 sıralarında sarp ormanlık alanda hafif yaralı olarak bulundu. Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen 36 yaşındaki Gürel, ekiplerin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Gürel'in, tedavisi sırasında sabah saatlerinde kalbi durduğu belirlenirken, doktorların müdahalesi sonrası yeniden hayata döndürüldü. Entübe edilerek yoğun bakıma alınan Ece Gürel, bugün saat 03.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

NE OLMUŞTU?

Kağıthane ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde yaşayan Ece Gürel, 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gitmek için evinden ayrıldı. İlerleyen saatlerde kendisinden haber alamayan yakınları polise kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Ekipler, 4 Mart günü Gürel'e ait cep telefonu, mont ve bazı eşyaları buldu. Bu bölgede aramalarını yoğunlaştıran ekipler Ece Gürel'i, 6 Mart gecesi saat 01.15 sıralarında sarp arazide dere kenarında hafif yaralı şekilde bulmuş ve hastaneye sevk etmişti.


Etiketler: #belgrad ormanı #Ece Gürel #hipotermi #kayıp

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