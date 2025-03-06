Ece Gürel 4 gün ormanda nasıl hayatta kaldı? Uzmanlar açıkladı!

Yayınlanma: 06.03.2025 - 14:40

Güncelleme: 06.03.2025 - 15:15

İstanbul'un Belgrad Ormanı’nda yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Ece Gürel, tam 4 gün boyunca zorlu şartlarla mücadele etti. Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda donmak üzereyken bulunan Gürel’in, soğuk hava, açlık ve susuzluğa nasıl dayandığı büyük merak uyandırdı. Uzmanlar, böyle bir durumda hayatta kalmanın ipuçlarını paylaştı.

SUSUZLUK HAYATİ TEHLİKE OLUŞTURUYOR

İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Müslüm Süngü, hayatta kalma sürecinin kişinin fizyolojik durumuna ve çevresel faktörlere bağlı olduğunu belirtti. Süngü, “İnsan vücudu üç gün boyunca susuz kalabilir ancak bu süreçten sonra halsizlik, bilinç bulanıklığı, organ fonksiyonlarında bozulmalar ve vücuttaki mineral dengesinde ciddi değişiklikler meydana gelir. Eğer süre uzarsa ölüm riski artar” dedi.

"DOĞAL KAYNAKLAR KURTARICI OLABİLİR"

Ormanda hayatta kalma şansının, çevrede bulunan su kaynaklarına bağlı olduğunu ifade eden Süngü, “Ece Gürel, hayatta kalmak için yağmur birikintilerinden faydalanmış olabilir. Geçmişteki felaketlerde 6-8 gün boyunca aç ve susuz kalan insanların yaşadığına tanık olduk. Ancak bu süre uzadıkça, ciddi sağlık sorunları kaçınılmaz hale geliyor. Özellikle 8-10 gün boyunca aç ve susuz kalan kişilerin çoğu, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alınmak zorunda kaldı” şeklinde konuştu.

VÜCUT ISISI DÜŞTÜKÇE ÖLÜM RİSKİ ARTIYOR

Soğuk havanın insan vücudu üzerindeki etkilerine de değinen Süngü, hipoterminin büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti. “Vücudun normal ısısı 37 derecedir. Ancak bu sıcaklık 35 derecenin altına düştüğünde hipotermi başlar. 32 derecenin altına inildiğinde ise ölüm riski ciddi şekilde artar. Ece Gürel, kış mevsiminde ve koruyucu bir giysi olmadan ormanda kaldığı için vücut ısısı büyük ihtimalle tehlikeli seviyelere düştü. Eğer birkaç gün daha bulunamasaydı, tablo çok daha ağır olabilirdi” dedi.

AÇLIK VE SUSUZLUK VÜCUDU TÜKETİYOR

Açlık ve susuzluk sürecinde vücudun enerji depolarını nasıl kullandığını anlatan Süngü, “İlk olarak vücut, glikoz depolarını tüketir. Daha sonra yağları ve kasları enerji kaynağı olarak kullanmaya başlar. Açlık süresi uzadıkça, kas dokusu ve yağ dokusu erir. Bu süreçte ritim bozuklukları, bilinç kaybı ve ölüm riski artar” dedi.

Ece Gürel’in dört günlük hayatta kalma mücadelesi, doğada kaybolma durumunda nasıl hareket edilmesi gerektiğine dair önemli dersler veriyor. Uzmanlar, böyle bir durumda su kaynaklarının aranmasını, enerji tasarrufu sağlanmasını ve vücut ısısının korunmasını hayati önlemler olarak öneriyor.