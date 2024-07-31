4 gündür aranıyordu: Cesedi boynuna taş bağlanmış şekilde denizin dibinde bulundu
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan 55 yaşlarındaki bir şahıs, evine gelen misafirlerin ortadan kayboldu. Yaklaşık 4 gündür aranan ancak hiçbir yerde bulunamayan Bayram Ali Koç isimli erkeğin cesedi boynuna taş bağlı bir şekilde denizin dibinde bulundu.
Edinilen bilgiye göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan 3 kız çocuğu babası Bayram Ali Koç, bir süre eve gelmeyince babalarının hayatından endişe eden kızları şahsı aramaya başladı.
Kızlarının cep telefonuna “Beni bulmak isterseniz denizin dibine bakın” şeklinde ses kaydı atan babaya 4 gündür ulaşılamıyordu.
Akşam saatlerinde Kuşadası Adakule yakınlarında dalış yapan amatör bir dalgıç deniz dibinde boynunda taş bağlanmış vaziyette bir erkek şahıs cesedi görünce durumu yetkililere haber verdi.
Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bölgede yapılan çalışma ile deniz dibindeki erkek ceset çıkarıldı. Cesedin 55 yaşlarındaki Kuşadası Belediyesi'nde çalışan Bayram Ali Koç'a ait olduğu tespit edildi.
Denizden çıkarılan ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, şahsın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Erkeğin evine gelen misafirlerin söylentileri üzerine boynuna taş bağlayıp kendini denize atarak yaşamına son verdiği düşünülüyor.
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