4 gündür aranıyordu: Cesedi boynuna taş bağlanmış şekilde denizin dibinde bulundu

Yayınlanma: 31.07.2024 - 00:16

Güncelleme: 31.07.2024 - 00:16

Edinilen bilgiye göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan 3 kız çocuğu babası Bayram Ali Koç, bir süre eve gelmeyince babalarının hayatından endişe eden kızları şahsı aramaya başladı.

Kızlarının cep telefonuna “Beni bulmak isterseniz denizin dibine bakın” şeklinde ses kaydı atan babaya 4 gündür ulaşılamıyordu.

Akşam saatlerinde Kuşadası Adakule yakınlarında dalış yapan amatör bir dalgıç deniz dibinde boynunda taş bağlanmış vaziyette bir erkek şahıs cesedi görünce durumu yetkililere haber verdi.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bölgede yapılan çalışma ile deniz dibindeki erkek ceset çıkarıldı. Cesedin 55 yaşlarındaki Kuşadası Belediyesi'nde çalışan Bayram Ali Koç'a ait olduğu tespit edildi.

Denizden çıkarılan ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, şahsın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Erkeğin evine gelen misafirlerin söylentileri üzerine boynuna taş bağlayıp kendini denize atarak yaşamına son verdiği düşünülüyor.