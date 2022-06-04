İş insanı Mehmet Okyay, ofisinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
İş insanı Mehmet Okyay, Balıkesir'deki ofisinde tabancayla vurulmuş bulundu. Okyay’ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, iş insanı Mehmet Okyay (72), başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.
Haydar Çavuş Mahallesi’nde bulunan iş merkezinin 7’nci katında bulunan bir ofisin penceresinin kırıldığını ve cam parçalarının sokağa döküldüğünü görenler, durumu polis ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri penceresi kırılan büronun iş insanı Mehmet Okyay’a ait olduğunu belirledi. Ofisi kontrol eden ekipler Okyay’ı tabanca ile başından vurulmuş halde görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Okyay’ın öldüğünü belirledi.
Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Okyay’ın vurulduğu yerde bir tabanca bulundu.
Ekipler, Okyay’ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaşırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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