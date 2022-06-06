Kayseri'de 80 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde 80 yaşındaki kişi, yalnız kaldığı evinde ölü bulundu. Şahsın ölüm nedeni araştırılıyor.
Hürriyet Mahallesi Reyhan Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Ü.G'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Ü.G'yi yerde hareketsiz yatarken bulan polis, sağlık ekiplerine bilgi verdi.
Eve gelen ekipler, Ü.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
ÖLÜMÜ 'ŞÜPHELİ' BULUNDU
Ölümü şüpheli bulunan Ü.G'nin cesedi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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