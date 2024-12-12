4 gündür haber alınamıyordu... Cansız bedeni bulundu!

Yayınlanma: 12.12.2024 - 08:03

Güncelleme: 12.12.2024 - 08:03

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bulunan bir restoranda çalışan 2 çocuk babası Erdal Yıldız'dan (40), 7 Aralık'tan bu yana haber alınamıyordu. Kaybolduğu gün gece 02.30 sularında iş yerinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Yıldız'ın bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kamera kayıtlarında en son Kırmızıtoprak Mahallesi'nden geçen Porsuk Çayı kenarına indiği görülen Erdal Yıldız'ın bulunması amacıyla önceki gün dalgıçlar tarafından çay içinde arama yapıldı. Havanın kararmasıyla sona eren çalışmalar, dün öğle saatlerinden itibaren tekrar başlatıldı.

İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Eskişehir İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekiplerince Porsuk Çayı'nda önceki gün arama yapılan noktanın ilersinde tekrar başlatılan çalışmalar sonucunda dün saat 17.30 sularında Erdal Yıldız'ın cansız bedenine ulaşıldı. Yıldız'ın intihar ettiği ihtimali üzerinde durulduğu aktarıldı.