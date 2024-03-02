Yer Denizli... Hastane kafeteryasında silahlı saldırı: Panik anlarının görüntüleri ortaya çıktı!
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir hastanenin bahçesinde bulunan kafeteryada meydana gelen ve 2’si ağır 7 kişinin yaralandığı saldırı sonrası yaşanan panik anlarının görüntüsü ortaya çıktı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi’ndeki hastane bahçesinde bulunan kafeterya gelen 2 şüpheli, silahla aralarında husumet bulunduğu iddia edilen bir kişiye rastgele ateş açtı.
Otopark kısmından kafeteryaya doğru gerçekleşen saldırıda kullanılan tüfeklerden çıkan saçmalar, saldırıya uğrayan kişi haricinde orada bulunan ve kafeteryanın içerisinde oturan 6 kişiye daha isabet etti.
2'Sİ AĞIR 7 YARALI
Saldırıda yaralanan 7 kişi, sağlık personelleri ve güvenlik görevlileri tarafından kafeteryanın yanındaki acil servise taşındı. Tedavilerine başlanılan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Yaşanan saldırının ardından kafeteryada yaşanan panik anları ile yaralıların sedyeler ve görevlilerin yardımıyla yürüyerek acil servise taşındıkları anların görüntüsüler bir kişinin cep telefonu kayıtlarına yansıdı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Denizli Valiliği’nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada; “01 Mart 2024 günü saat 16.00 sıralarında Pamukkale Üniversitesi Hastanesi bahçesindeki kafeterya kısmında, ilimizde faaliyet gösteren bir eğlence mekanının sahibi ve yanında bulunan şahıslar, hasta ziyareti için kafeteryada bulunduğu esnada, kimliği belirsiz iki kişi tarafından rastgele tabanca ile ateş açılması sonucu bahse konu işletme sahibi ve yanında bulunan 6 kişi yaralanmış olup, yaralı şahısların tedavileri PAÜ Hastanesinde yapılmaktadır. Şüpheli şahısların yakalanmalarına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır” denildi.
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