4 ilde 'Forex kazanç' operasyonu: 3 tutuklama

Sivas merkezli 4 ilde 'Forex kazanç' yöntemi adı altında, 7 kişiyi toplam 500 bin TL dolandıran 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 15.03.2024 - 16:20
4 ilde 'Forex kazanç' operasyonu: 3 tutuklama
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Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık ihbarlarıyla başlatılan çalışmada, sosyal medyada kullanıcıların hesaplarına 'link' yollamak suretiyle ele geçirilen hesaplar üzerinden 'Forex kazanç' adı altında dekont paylaşıp dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunulduğunu tespit etti.

Sivas'taki 1 kişinin 236 bin TL dolandırılması üzerine başlatılan çalışmada tespit edilen 7 şüphelinin dolandırdıkları paralarla lüks yaşam sürdüğü belirlendi. Sivas merkezli Mersin, Adana ve Batman'da düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin aynı yöntemle 6 kişiyi daha dolandırdığı ve toplamda 500 bin TL kazanç sağladığı belirtildi.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 4'ü ise serbest bırakıldı. 


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