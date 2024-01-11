Son dakika... Bakan Yerlikaya duyurdu: Forex yatırım dolandırıcılarına operasyon!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası dolandırıcılık çeteleriyle bağlantılı olarak, Forex yatırım dolandırıcılarına yönelik İstanbul'da “SİBERGÖZ-13” operasyonu düzenlendiğini ve 73 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 11.01.2024 - 18:52
Son dakika... Bakan Yerlikaya duyurdu: Forex yatırım dolandırıcılarına operasyon!
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Uluslararası dolandırıcılık çeteleriyle bağlantılı olarak, Forex yatırım dolandırıcılarına yönelik İstanbul'da “SİBERGÖZ-13” operasyonu düzenlendi.

8’i Türk vatandaşı, 65’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 73 şüpheli yakalandı.

YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından duyurdu.


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