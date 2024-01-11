Son dakika... Bakan Yerlikaya duyurdu: Forex yatırım dolandırıcılarına operasyon!
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası dolandırıcılık çeteleriyle bağlantılı olarak, Forex yatırım dolandırıcılarına yönelik İstanbul'da “SİBERGÖZ-13” operasyonu düzenlendiğini ve 73 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Uluslararası dolandırıcılık çeteleriyle bağlantılı olarak, Forex yatırım dolandırıcılarına yönelik İstanbul'da “SİBERGÖZ-13” operasyonu düzenlendi.
8’i Türk vatandaşı, 65’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 73 şüpheli yakalandı.
YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
Operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından duyurdu.
Uluslararası Dolandırıcılık Çeteleriyle Bağlantılı olarak, Forex Yatırım Dolandırıcılarına yönelik İstanbul'da “SİBERGÖZ-13” Operasyonu düzenlendi.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 11, 2024
8??’i Türk Vatandaşı, 6??5??’i Yabancı Uyruklu olmak üzere toplam 7??3?? şüpheli yakalandı?
Halkımızın Huzurunu Kaçıranlara,… pic.twitter.com/jA43tHsfdI
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