Son dakika... Bakan Yerlikaya duyurdu: Forex yatırım dolandırıcılarına operasyon!

Uluslararası dolandırıcılık çeteleriyle bağlantılı olarak, Forex yatırım dolandırıcılarına yönelik İstanbul'da “SİBERGÖZ-13” operasyonu düzenlendi.

8’i Türk vatandaşı, 65’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 73 şüpheli yakalandı.

Operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından duyurdu.

Uluslararası Dolandırıcılık Çeteleriyle Bağlantılı olarak, Forex Yatırım Dolandırıcılarına yönelik İstanbul'da “SİBERGÖZ-13” Operasyonu düzenlendi.

8??’i Türk Vatandaşı, 6??5??’i Yabancı Uyruklu olmak üzere toplam 7??3?? şüpheli yakalandı?



Halkımızın Huzurunu Kaçıranlara,… pic.twitter.com/jA43tHsfdI