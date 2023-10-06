4 ilde organize suç örgütü operasyonu... 34 zanlı yakalandı!
Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "nitelikli yağma, tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, tehdit ve vahim nitelikte ruhsatsız silah taşımak" suçlarını işlediği tespit edilen organize suç örgütü üyelerine yönelik çalışma başlatıldı.
ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ!
Bu kapsamda Samsun'un merkez, 19 Mayıs ve Bafra ilçeleri ile İstanbul, Bursa ve Amasya'da 41 ikamet ve 4 işyerine eşzamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada biri Uzi marka 7 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, havalı tabanca, 5 bıçak, 777 tabanca fişeği ile bir miktar esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında aranan 36 şüpheliden 34'ü gözaltına alındı.
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