4 ilde 'Umut Avcıları' operasyonu: 9 tutuklama

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 16:09

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 16:33

Kendilerini 'siyasi parti başkanı', 'devlet dairesinde yetkili ve makam sahibi', 'iktidar partisinde yetkili kişi' olarak tanıtarak ücret karşılığı memuriyet vaadiyle Antalya merkezli farklı illerde dolandırıcılık yapanlarla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

'Umut Avcıları' adlı operasyon kapsamında şüphelilerin, Çankırı'da devlet kurum ve kuruluşlarına personel temini amacıyla sözde mülakat düzenlediklerinin tespit edilmesi üzerine 4 ilde operasyon gerçekleştirildi.

BİRİ MUHTAR, BİRİ MEMUR...

6'sı Çankırı'da, 3'ü Antalya, Diyarbakır ve Çorum'da yakalananlar olmak üzere 9 şüpheli, gözaltına alındı. Çankırı'da yakalananlardan birinin muhtar olduğu, Antalya'da yakalanan şüphelinin ise kurumda memur olarak görev yaptığı belirlendi.

Şüphelilerin sözde mülakatta kullandıkları iş başvuru formları, mülakata gireceklerin isimlerinin bulunduğu liste, cep telefonları, SIM kartları ve diğer tüm dijital materyallere de el koyuldu.

Antalya'da adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.