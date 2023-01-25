Mersin'deki dolandırıcılık operasyonu: 4 tutuklama

Mersin'de, ikinci el satılık araç ilanları üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 4’ü tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 11:06
Mersin'deki dolandırıcılık operasyonu: 4 tutuklama
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İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet sitelerindeki ikinci el satılık araç ilanları üzerinden başkalarına ait araçları düşük fiyatla satabilecekleri vaadiyle araç almak isteyenleri dolandıran şebekeyi tespit etti.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, cumhuriyet başsavcılığı koordinesindeki soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen 6 şüpheliyi takibe aldı. Şüpheliler, İstanbul'dan 1 kişiyi dolandırmak isterken yakalandı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin yakın zamanda Mezitli ilçesindeki 1 kişiyi ise 530 bin TL dolandırdığı tespit edildi. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde arama yapan ekipler; dolandırıcılık olayında kullanılan 7 cep telefonu, 24 banka kartı ile suçtan elde edilen 540 TL'ye el koydu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerin 4’ü, çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 


Mersin dolandırıcılık dolandırıcı

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