Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Yayınlanma: 06.11.2023 - 15:27

Güncelleme: 06.11.2023 - 15:27

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalar çerçevesinde, Abana ve Bozkurt ilçelerindeki K.A., F.A. ve M.A. isimli şahıslara ait adreslere operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 1 kilo 210 gram kannabinoid , 20 gram metamfetamin ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklandı.