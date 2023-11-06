Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi gözaltına alınarak tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 06.11.2023 - 15:27
Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
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Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalar çerçevesinde, Abana ve Bozkurt ilçelerindeki K.A., F.A. ve M.A. isimli şahıslara ait adreslere operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 1 kilo 210 gram kannabinoid , 20 gram metamfetamin ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklandı.


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