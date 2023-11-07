Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
Kırıkkale’de narkotik polisi tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.
Kırıkkale'de polis ekiplerince sokak satıcılarının deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonda, gözaltına alınan 19 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Üzerlerinde yapılan aramada da 165 adet sentetik ecza hapı, 25 gram esrar, 10 gram metamfetamin, 10 gram sentetik kannabinoid, 53 adet ecstasy ele geçirildi.
Uyuştucu tacirlerlerine yönelik operasyonların süreceği bildirildi.
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