4 katlı avize dükkanı depremde sağlam kaldı

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 14:24

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 14:24

Kahramanmaraş’ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 11 ilde birçok bina yıkılırken, birçoğu da ağır hasara uğradı.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta da yüzlerce bina yıkılırken, Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi Şekerdere Bulvarı’nda bulunan 4 katlı bir avize dükkanı depremlerden etkilenmedi.

Avize mağazasının 4 katında bulunan onlarca avizenin halen tavanda sağlam bir şekilde durduğu görülürken, binanın dışının dahi zarar görmemesi dikkat çekti.



