4 katlı avize dükkanı depremde sağlam kaldı

Büyük depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bulunan 4 katlı bir avize dükkanının da, dükkanda bulunan ürünlerin de hasar görmemesi dikkat çekti.

İHA
Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 14:24
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş’ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 11 ilde birçok bina yıkılırken, birçoğu da ağır hasara uğradı.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta da yüzlerce bina yıkılırken, Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi Şekerdere Bulvarı’nda bulunan 4 katlı bir avize dükkanı depremlerden etkilenmedi. 

Avize mağazasının 4 katında bulunan onlarca avizenin halen tavanda sağlam bir şekilde durduğu görülürken, binanın dışının dahi zarar görmemesi dikkat çekti.



kahramanmaraş Kahramanmaraş depremi 6 Şubat depremi deprem hasar

İlgili Haberler

Tabak kırılmayan binanın müteahhidi konuştu: 'En önemlisi kaba inşaat'

Tabak kırılmayan binanın müteahhidi konuştu: 'En önemlisi kaba inşaat'
Hatay İskenderun'da depremin ardından sahil yolu çöktü: Büyük yarıklar oluştu

Hatay İskenderun'da depremin ardından sahil yolu çöktü: Büyük yarıklar oluştu
Son Dakika... Orhan Tatar'dan 'artçı deprem' uyarısı: '6 ve üzerine çıkabilir'

Son Dakika... Orhan Tatar'dan 'artçı deprem' uyarısı: '6 ve üzerine çıkabilir'

En Çok Okunan Haberler