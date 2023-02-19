4 katlı avize dükkanı depremde sağlam kaldı
Büyük depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bulunan 4 katlı bir avize dükkanının da, dükkanda bulunan ürünlerin de hasar görmemesi dikkat çekti.
Kahramanmaraş’ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 11 ilde birçok bina yıkılırken, birçoğu da ağır hasara uğradı.
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta da yüzlerce bina yıkılırken, Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi Şekerdere Bulvarı’nda bulunan 4 katlı bir avize dükkanı depremlerden etkilenmedi.
Avize mağazasının 4 katında bulunan onlarca avizenin halen tavanda sağlam bir şekilde durduğu görülürken, binanın dışının dahi zarar görmemesi dikkat çekti.
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