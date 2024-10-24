Denizli'de orman yangını!
Denizli’nin Karcı Dağı yakınlarda ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına ekipler müdahale ediyor.
Yangın, Merkezefendi ilçesi ile Babadağ ilçesi arasında kalan bölgede meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, öğleden sonra Karcı Dağı'nın zirvesine yakın bir noktada ormanlık alanda dumanlar yükselmeye başladı.
Ormanlık alanda çıkan yangın sonrasında bölgeye ekipler sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için karadan ve havandan yangın söndürme helikopteriyle müdahale ediyor.
Coğrafi şartlar nedeniyle karadan müdahalede zorluk yaşandığı öğrenildi.
Etiketler: #Denizli #Yangın #orman yangını
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