4 katlı binanın çatısı, yan binanın üzerine uçtu
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 4 katlı binanın çatısı, fırtına nedeniyle yan binanın üzerine uçtu.
Hacıosman Mahallesi Güvenir Sokak'taki 4 katlı binanın çatısı, fırtına nedeniyle yandaki 3 katlı binanın üzerine uçtu.
Oluşan gürültü büyük panik yaratırken, bölgeye ekipler gönderildi.
Polis ve itfaiye ekipler, bölgede güvenli önlemi aldı.
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