4 katlı binanın çatısı, yan binanın üzerine uçtu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 4 katlı binanın çatısı, fırtına nedeniyle yan binanın üzerine uçtu.

DHA
Yayınlanma: 26.11.2023 - 10:47
4 katlı binanın çatısı, yan binanın üzerine uçtu
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Hacıosman Mahallesi Güvenir Sokak'taki 4 katlı binanın çatısı, fırtına nedeniyle yandaki 3 katlı binanın üzerine uçtu.

Oluşan gürültü büyük panik yaratırken, bölgeye ekipler gönderildi.

Polis ve itfaiye ekipler, bölgede güvenli önlemi aldı. 


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