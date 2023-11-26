Bursa'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi: İnegöl'de bir binanın çatısı yaklaşık 100 metre ileriye uçtu

Yayınlanma: 26.11.2023 - 09:00

Güncelleme: 26.11.2023 - 09:02

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve saatteki hızı yaklaşık 65 kilometreye ulaşan rüzgar, etkisini gece saatlerinde de gösterdi. Bursa Yolu 460'ıncı Cadde üzerinde bulunan bir ağaç, lodosun etkisiyle kökünden koparak yola devrildi.

Yolun kapanması sebebiyle, araçlar ekipler tarafından farklı güzergahlara yönlendirildi.

İNEGÖL'DE 100 METRE UÇAN ÇATI, YAN SOKAĞA DÜŞTÜ

İnegöl'ün Mahmudiye Mahallesi'nde bir binanın çatısı yerinde koparak uçtu. Gürültü üzerine dışarıya çıkan vatandaşlar, sokak üzerinde parçalanmış çatı parçaları buldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevredeki binaların çatılarını hasar tespiti için tek tek inceledi. Çatının düştüğü 1. Kaya Sokak'ın arkasında bulunan Lider Sokak'ta inceleme yapan ekipler, çatının uçtuğu hasarlı binayı buldu.

Çatının yaklaşık 100 metre ileriye uçarak diğer sokak üzerine düştüğü tespit edilirken, çatıdan kopan parçalar bir binaya çarparak maddi hasar oluşturdu.