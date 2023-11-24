Acı olay... Ölüm yaşlı adamı çatıda yakaladı!

Avcılar'da bir binanın çatısında tadilat yapan 79 yaşındaki Hacı Bayram Kaymak'ın çatıda hareketsiz yattığını fark eden çevredekiler, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Hacı Bayram Kaymak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

DHA
Yayınlanma: 24.11.2023 - 15:58
Acı olay... Ölüm yaşlı adamı çatıda yakaladı!
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İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Gümüşpala Mahallesi Çevre Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısında Hacı Bayram Kaymak (79) adlı işçi iki gündür tadilat yapıyordu.

Çevredekiler, bu sabahta aynı binanın çatısında işbaşı yapan Hacı Bayram Kaymak'ın kiremitlerin üzerinde hareketsiz yattığını fark etti. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradılar.

Olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaymak, kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi için Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

"SABAH GELDİ 'ÇALIŞACAĞIM' DEDİ"

Hacı Bayram Kaymak'la çatıyı onarması için anlaşan Seyithan Teksoy, "Sabah geldi, 'çalışacağım' dedi. Ben de ayrıldım. Komşular hareketsiz görünce itfaiyeye haber vermiş" dedi.


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