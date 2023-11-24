Acı olay... Ölüm yaşlı adamı çatıda yakaladı!

Yayınlanma: 24.11.2023 - 15:58

Güncelleme: 24.11.2023 - 15:58

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Gümüşpala Mahallesi Çevre Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısında Hacı Bayram Kaymak (79) adlı işçi iki gündür tadilat yapıyordu.

Çevredekiler, bu sabahta aynı binanın çatısında işbaşı yapan Hacı Bayram Kaymak'ın kiremitlerin üzerinde hareketsiz yattığını fark etti. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradılar.

Olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaymak, kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi için Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"SABAH GELDİ 'ÇALIŞACAĞIM' DEDİ"

Hacı Bayram Kaymak'la çatıyı onarması için anlaşan Seyithan Teksoy, "Sabah geldi, 'çalışacağım' dedi. Ben de ayrıldım. Komşular hareketsiz görünce itfaiyeye haber vermiş" dedi.