4 katlı binanın giriş katında yangın: 'İçeriye girip çocuğu ve nineyi çıkardım'
Küçükçekmece’de, 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangında 80 yaşındaki kadın ve torunu son anda kurtarıldı. Dumandan etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesinde, 4 Temmuz Pazartesi saat 13.00 sıralarında 4 katlı bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Oturma odasında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu.
KOMŞULARI KURTARDI
Evden dumanların çıktığını gören komşular hemen elektrik ve doğalgazı kapatarak, itfaiyeye haber verdi. Ardından komşulardan Şeref Tatar içeri girerek, 80 yaşındaki Necibe Şatır ve torununu kurtararak dışarı çıkarttı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri ise kadın ve torununu ambulansa aldı.
Çocuğunun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 80 yaşındaki Şatır ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yangın kısa sürede itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Evde maddi hasar meydana geldi.
"İÇERİ GİRDİM ÇOCUK VE NİNEYİ ÇIKARDIM"
Kadın ve torununu kurtaran Şeref Tatar, “Üst katta oturuyordum, bana söylediler yangın var diye. Aşağıya indim duman vardı. İçeri girdim çocuğu ve nineyi çıkardım. Ondan sonra yangına su dökmeye başladım. İtfaiye gelene kadar biz müdahale ettik” diye konuştu.
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