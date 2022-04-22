12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara 12 yıl hapis cezası

22 Nisan 2022 Cuma, 15:16

Samsun'da 12 yaşındaki kız çocuğunu alıkoyup cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bir kişi yargılandığı mahkemece toplam 12 yıl 8 ay 22 gün hapis cezası çarptırıldı.

Samsun'da 3 yıl önce olay tarihinde 12 yaşında olan kız çocuğunu alıkoyup cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Z.Ş. hakkında dava açıldı. Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasında Z.Ş. "cinsel istismar" suçundan 7 yıl 8 ay 22 gün ve "hürriyetten yoksun kılma" suçundan da 5 yıl olmak üzere toplam 12 yıl 8 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.