4 kişi yaralanmıştı... Kırklareli'ndeki silahlı saldırıda yeni gelişme: 13 zanlı yakalandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 13 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri,12 Aralık 2024'te bir kafeteryaya motosikletten silahla ateş edilmesi ve 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.
13 TUTUKLAMA
Ekiplerin çalışmasıyla kimlikleri tespit edilen 13 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ile pala ele geçirildi.
Etiketler: #silahlı saldırı #silah
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