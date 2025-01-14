4 kişi yaralanmıştı... Kırklareli'ndeki silahlı saldırıda yeni gelişme: 13 zanlı yakalandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 13 şüpheli gözaltına alındı.

4 kişi yaralanmıştı... Kırklareli'ndeki silahlı saldırıda yeni gelişme: 13 zanlı yakalandı
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AA
Yayınlanma: 14.01.2025 - 10:41

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri,12 Aralık 2024'te bir kafeteryaya motosikletten silahla ateş edilmesi ve 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

13 TUTUKLAMA

Ekiplerin çalışmasıyla kimlikleri tespit edilen 13 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ile pala ele geçirildi.


Etiketler: #silahlı saldırı #silah

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