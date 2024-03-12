4 kişilik aile yok olmuştu... Bakırköy'deki TIR faciasının görüntüsü ortaya çıktı!

Bakırköy'de üst geçide çarpan TIR, otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde bulunan 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. 4 kişilik ailenin iftar yemeği için sosyal tesislere gittiği öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 12.03.2024 - 14:54
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Korkunç kaza, saat 18.45 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde meydana geldi. 34 ER 260 plakalı kağıt malzeme yüklü TIR, Marmaray Geçidi'ne çarparak yanında bulunan 34 TY 3045 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İftara gittikleri ve aynı aileden oldukları öğrenilen 4 kişi otomobilde sıkıştı.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan Recep Aytekin(45), Güler Rukiye Aytekin (70), Sultan Aytekin (45) ve 17 yaşındaki Merve Aytekin'in hayatlarını kaybettiği belirlendi. Aytekin ailesinin aile iftarına gittikleri sırada kaza yaptıkları öğrenildi.

KAZA İLE İLGİLİ VALİLİKTEN AÇIKLAMA

4 kişinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Saat 18.45 sıralarında Bakırköy Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidinde devrilen kamyonun altında kalan otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, üst geçide çarpan TIR'ın devrildiği görülüyor.


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