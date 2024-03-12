Yer: Bursa... Otomobilden açılan ateş 2 kadına isabet etti
Bursa’da sokak üzerinde bulunan otomobilden tabanca ile bir eve doğru açılan ateş, 2 kadına isabet etti. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Kestel Yeni Mahalle’de, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı, sokak üzerinde plakası bilinmeyen otomobilden bir eve doğru tabanca ile ateş açıldı.
Mermilerin isabet ettiği E.T. (27) ile F.E. (43) adlı kadınlar yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralılar daha sonra taburcu oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
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