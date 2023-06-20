4 kişinin cesedi derin dondurucuda bulunmuştu... İzmir Valiliği açıkladı: Cinayete ilişkin yeni gelişme!

Yayınlanma: 20.06.2023 - 08:55

Güncelleme: 20.06.2023 - 08:55

İzmir'in Bayraklı ilçesinde önceki gün bir evdeki derin dondurucuda dört ceset bulundu. Cesetlerin anne ve iki kızı ile kızlardan birinin sevgilisine ait olduğu tespit edildi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Derin dondurucuda bulunan cesetlerin Türkmenistan uyruklu Gulkamar Hanymova ile kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova adlı kadınlar ile Ruslan Kerimov adlı erkeğe ait olduğu öğrenildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ!

İzmir Valiliği, katil zanlısının Çeşme'de yakalanarak cinayeti itiraf ettiğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İzmir'in Bayraklı ilçesinde 18.06.2023 günü meydana gelen, 3'ü kadın 1'i erkek toplam 4 Türkmenistan vatandaşının kasten öldürülmesi olayının şüphelisi, Türkmenistan uyruklu S.H., Çeşme ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yakalanmıştır. Olayda kullandığını beyan ettiği suç aleti bıçakla yakalanan S.H., cinayetleri kıskançlık sebebiyle işlediğini itiraf etmiştir. Olayla ilgili adli işlemler sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"