4 kişinin saldırısına uğrayan motosiklet sürücüsü adliyeye sığındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 kişi, seyir halindeyken önünü kestikleri motosikletliye tekme ve yumruklarla saldırdı. Neye uğradığını şaşıran sürücü, güvenlik görevlilerin yardımıyla saldırganların elinden kurtularak adliye bahçesine sığındı.

İHA
Yayınlanma: 15.03.2024 - 13:25
4 kişinin saldırısına uğrayan motosiklet sürücüsü adliyeye sığındı
Abone Ol google-news

Gebze Adliyesi önünde, isimleri öğrenilemeyen 4 kişi, seyir halinde olan bir motosikletin önünü kesti. Sürücüyü döverek motosikletten indiren saldırganlar, kaçmasını da engelledi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu saldırıda motosiklet sürücüsü neye uğradığını şaşırdı.

Yere düşmesine rağmen tekme ve yumrukların hedefi olan sürücüyü, güvenlik görevlileri saldırganların elinden kurtarmaya çalıştı. Kaçarak adliye bahçesine sığınan sürücünün yanında kadın ve kucağında bir çocuk olduğu da görüldü. Okul çıkışında saldırıya denk gelen öğrencilerin bazıları da kavgayı izlerken, bazıları ise kaçıştı.

Saldırı anı anbean vatandaş kamerasına yansıdı.


kavga haberleri motosiklet haberleri Saldırgan haberleri Vatandaş haberleri tekme haberleri yumruk haberleri

İlgili Haberler

İETT şoförleri meslektaşlarına yapılan bıçaklı saldırıyı protesto etti

İETT şoförleri meslektaşlarına yapılan bıçaklı saldırıyı protesto etti
Toplu oy kullanılmasına karşı çıkan CHP'li Ali Şeker saldırıya uğramıştı: Karara itiraz da reddedildi!

Toplu oy kullanılmasına karşı çıkan CHP'li Ali Şeker saldırıya uğramıştı: Karara itiraz da reddedildi!
64 yaşındaki kadına uyuşturucu hapla cinsel saldırıda bulundular: İyi hal indirimiyle cezaları azaldı!

64 yaşındaki kadına uyuşturucu hapla cinsel saldırıda bulundular: İyi hal indirimiyle cezaları azaldı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme! ABD'ye kaçan Eylem Tok'un oğlunun kaza anı görüntüsü ortaya çıktı...

Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme! ABD'ye kaçan Eylem Tok'un oğlunun kaza anı görüntüsü ortaya çıktı...
Zimbabve’de Apostolik Kiliseler skandalı: Sahte peygamber ve çocuk evlilikleri

Zimbabve’de Apostolik Kiliseler skandalı: Sahte peygamber ve çocuk evlilikleri
Naci Görür seçimde oy vereceği İBB başkan adayını açıkladı

Naci Görür seçimde oy vereceği İBB başkan adayını açıkladı
Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyrek altın ve 10 bilezik hangi gelinin oldu? 15 Mart 2024 Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyrek altın ve 10 bilezik hangi gelinin oldu? 15 Mart 2024 Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu
Sunal ailesinden Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan’a dava

Sunal ailesinden Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan’a dava
Günlük burç yorumları: 16 Mart 2024 Cumartesi Koç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 16 Mart 2024 Cumartesi Koç burcu yorumu
Ekrem İmamoğlu'nun daha önce hiç görmediğiniz çocukluk ve gençlik fotoğrafları

Ekrem İmamoğlu'nun daha önce hiç görmediğiniz çocukluk ve gençlik fotoğrafları
16 Mart 2024 Cumartesi günlük burç yorumları: Yıldızların sizin için sakladığı sürprizlere hazır olun!

16 Mart 2024 Cumartesi günlük burç yorumları: Yıldızların sizin için sakladığı sürprizlere hazır olun!