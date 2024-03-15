4 kişinin saldırısına uğrayan motosiklet sürücüsü adliyeye sığındı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 kişi, seyir halindeyken önünü kestikleri motosikletliye tekme ve yumruklarla saldırdı. Neye uğradığını şaşıran sürücü, güvenlik görevlilerin yardımıyla saldırganların elinden kurtularak adliye bahçesine sığındı.
Gebze Adliyesi önünde, isimleri öğrenilemeyen 4 kişi, seyir halinde olan bir motosikletin önünü kesti. Sürücüyü döverek motosikletten indiren saldırganlar, kaçmasını da engelledi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu saldırıda motosiklet sürücüsü neye uğradığını şaşırdı.
Yere düşmesine rağmen tekme ve yumrukların hedefi olan sürücüyü, güvenlik görevlileri saldırganların elinden kurtarmaya çalıştı. Kaçarak adliye bahçesine sığınan sürücünün yanında kadın ve kucağında bir çocuk olduğu da görüldü. Okul çıkışında saldırıya denk gelen öğrencilerin bazıları da kavgayı izlerken, bazıları ise kaçıştı.
Saldırı anı anbean vatandaş kamerasına yansıdı.
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