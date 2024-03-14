Toplu oy kullanılmasına karşı çıkan CHP'li Ali Şeker saldırıya uğramıştı: Karara itiraz da reddedildi!

Yayınlanma: 14.03.2024 - 13:52

Güncelleme: 14.03.2024 - 14:42

Önceki dönem CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun yapıldığı 28 Mayıs günü Şanlıurfa'da usulsüz oy kullanımına müdahale ederken saldırıya uğramıştı.

Ali Şeker, olay üzerine açılan soruşturmada savcılığın "kovuşturmaya yer olmadığı" yönünde karar verdiğini duyurmuştu.

Söz konusu karara itiraz eden Şeker, itirazın reddedildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ali Şeker, şunları aktardı:

"28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde,Şanlıurfa Karaali köyünde linç girişimine maruz kalarak yaralanmış ve şikayette bulunmuştum.Yerel mahkeme kovuşturmaya yani dava açılmasına yer olmadığına dair karar vermiş, ben de bu karara itiraz etmiştim. İtirazımız da reddedildi. Tehdit, toplu saldırı, linç girişimi yaralama var.

Seçim güvenliğinin ortadan kaldırılması var. Köyde oy vermeye gelmesi engellenen 550 kadın seçmenin ve 400 kadar gelmeyen erkeğin yerine sahte imzalarla oy kullanma var. Hepsinin üstüne bir de dava açmaya gerek görmeyen adalet…

Seçim alanında,halen görevde olan bir Milletvekiline saldırının ve seçim hilelerinin cezasız kalmaması, adaletin tecellisi ve seçim güvenliğinin tesis edilmesi için bu kararlara karşı ANAYASA MAHKEMESİ’ne başvuruda bulundum. Sinoplu Diogenes’ten 2400 yıl sonra adalet aramaya devam”