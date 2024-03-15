İETT şoförleri meslektaşlarına yapılan bıçaklı saldırıyı protesto etti

Yayınlanma: 15.03.2024 - 13:10

Güncelleme: 15.03.2024 - 13:10

Hizmet İş Sendikası üyesi bir grup şoför, Başakşehir'de yol tartışması sırasında İETT otobüs şoförünün bıçaklı saldırıya uğramasını protesto etmek için toplandı. İkitelli İETT Garajı önünde saat 10.00 sıralarında toplanan şoförler düdük çalıp slogan atarak saldırıyı protesto etti.

Grup adına basın açıklaması yapan Hizmet İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Abdullah Kaya, "Geçtiğimiz gün İETT şoförü üyemiz Mahmut Murat Kanık arkadaşımız, 79 K Kayaşehir- Yenibosna hattında çalışırken trafik magandaları tarafından uğradığı saldırı sonucu göğsünden aldığı bıçak darbesiyle yaralanmıştır. Tedavi süreci halen devam etmektedir. Saldırıyı ucuz atlatan meslektaşımıza Allah'tan acil şifalar dileriz. İETT emekçileri gecenin geç saatlerinde, sabahın sessizliğinde hiçbir koruma kalkanı olmadan güvenliksiz bir ortamda saatlerce direksiyon sallamaya devam etmektedir. Trafikte olan kim var ise, motokuryesinden, TIR sürücüsüne kadar herkesi ve her kesimi, birbirimize saygı duymaya ve saygılı olmaya buradan sizlerin huzurunda bir kez daha yüksek sesle söylüyor ve davet ediyoruz. Şiddeti çözüm aracı olarak görenleri şiddetle kınıyoruz. Şiddete maruz kalan, dövülen, sövülen, canına kastedilecek kadar nefret duyulan bizler, bazı yolcularımızın abisi, ablası, amcasıyız. Aslında sizlerden biriyiz, emekçiyiz. Arkadaşlarımızın fedakârca çalışmalarının karşılığı fiili ve sözlü şiddet değil, sıcak bir tebessüm olmalıdır" dedi.

