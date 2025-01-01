4 kişinin tekmeli yumruklu saldırısına uğradı!

Yayınlanma: 01.01.2025 - 13:17

Güncelleme: 01.01.2025 - 13:17

Kartepe ilçesinde yeni yılın ilk saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle 4 kişi, 1 kişiye tekme ve yumuklarla saldırdı.

Şahıs yere düşmesine rağmen saldırganlar yumruk atmaya devam etti.

Durumu fark eden jandarma ekibi kavgayı ayırdı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

4 kişinin 1 kişiye saldırdığı anlar, yurttaşlar tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.