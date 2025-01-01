4 kişinin tekmeli yumruklu saldırısına uğradı!
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir yurttaş, 4 kişinin yumruklu tekmeli saldırısına uğradı.
Kartepe ilçesinde yeni yılın ilk saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle 4 kişi, 1 kişiye tekme ve yumuklarla saldırdı.
Şahıs yere düşmesine rağmen saldırganlar yumruk atmaya devam etti.
Durumu fark eden jandarma ekibi kavgayı ayırdı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
4 kişinin 1 kişiye saldırdığı anlar, yurttaşlar tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.
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