4 kişinin tekmeli yumruklu saldırısına uğradı!

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir yurttaş, 4 kişinin yumruklu tekmeli saldırısına uğradı.

4 kişinin tekmeli yumruklu saldırısına uğradı!
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İHA
Yayınlanma: 01.01.2025 - 13:17

Kartepe ilçesinde yeni yılın ilk saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle 4 kişi, 1 kişiye tekme ve yumuklarla saldırdı.

Şahıs yere düşmesine rağmen saldırganlar yumruk atmaya devam etti.

Durumu fark eden jandarma ekibi kavgayı ayırdı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

4 kişinin 1 kişiye saldırdığı anlar, yurttaşlar tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.


Etiketler: #kocaeli #saldırı #tekme #yumruk

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