4 metreden terasa düştü, itfaiye vinç yardımıyla kurtardı

Adana'da iş yerinin penceresinden 4 metre yükseklikten birinci kat terasına düşüp, mahsur kalan Vedat D., itfaiye ekibi tarafından vinç yardımıyla kurtarıldı.

DHA
Yayınlanma: 02.10.2023 - 07:11
4 metreden terasa düştü, itfaiye vinç yardımıyla kurtardı
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Merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde, saat 01.00 sıralarında 5 katlı iş merkezinin 2 katında iş yerinde bulunan Vedat D., henüz bilinmeyen nedenle pencereden, 4 metre yükseklikten terasa düştü.

Birinci kat terasına düşüp, mahsur kalan Vedat D.'yi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erleri tarafından sedyeye alınan Vedat D., itfaiye aracının vinciyle aşağı indirilip, sağlık ekibine teslim edildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Ambulans ile hastaneye kaldırılan Vedat D.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


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itfaiye

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