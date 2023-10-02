4 metreden terasa düştü, itfaiye vinç yardımıyla kurtardı
Adana'da iş yerinin penceresinden 4 metre yükseklikten birinci kat terasına düşüp, mahsur kalan Vedat D., itfaiye ekibi tarafından vinç yardımıyla kurtarıldı.
Merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde, saat 01.00 sıralarında 5 katlı iş merkezinin 2 katında iş yerinde bulunan Vedat D., henüz bilinmeyen nedenle pencereden, 4 metre yükseklikten terasa düştü.
Birinci kat terasına düşüp, mahsur kalan Vedat D.'yi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erleri tarafından sedyeye alınan Vedat D., itfaiye aracının vinciyle aşağı indirilip, sağlık ekibine teslim edildi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Ambulans ile hastaneye kaldırılan Vedat D.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişimi!
- Çatışma anı ortaya çıktı!
- 'Uyarıyorum, o görüntüleri silsinler'
- İşte İçişleri Bakanlığı önündeki patlama anı!
- Saldırının ardından Bakan Yerlikaya'yı sorumlu gösterdi
- Fatih Altaylı'dan Dilan Polat ve Engin Polat'a teşekkür
- Soylu'ya yakın Ebabil Harekatı'ndan ilginç paylaşım
- Saldırı öncesi gaspedip öldürmüşler
- Özgür Özel'den 'istifa' açıklaması
- Uzman çavuşlar kadınları taciz etti iddiası!