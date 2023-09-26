Başı spor aletine sıkışan genci itfaiye ekipleri kurtardı
Bursa'da parktaki spor aletine başını sıkıştıran M.İ. (19) itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Zekai Gümüşdiş Mahallesi'nde dün saat 13.30 sıralarında arkadaşlarıyla parka gelen M.İ., dinlenmek için oturduğu spor aletine başını sıkıştırdı.
Arkadaşları M.İ.’nin başını sıkıştığı yerden çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdi.
İhbarla adrese giden Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, spor aletini demir makasıyla kesip M.İ.'nin başını kurtardı.
O anlar M.İ.'nin arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
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