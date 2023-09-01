Telefonla tehdit edildi, korkup cama çıktı: İtfaiye ekipleri kurtardı!
Beyoğlu'nda iddiaya göre kaldığı otel odasında telefonla tehdit edilince korkuya kapılıp camdan dışarı çıkan kişi, polis itfaiye ve sağlık ekiplerini hareket geçirdi. Uzun süre dış cephedeki demire tutunduktan sonra, üçüncü kattan birinci kata inen yabancı uyruklu kişi, itfaiye ekiplerinin açtığı şişme yastığa atladı.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Kocatepe Mahallesi'nde bir otelde kalan yabancı uyruklu kişi, iddiaya göre kendisine gelen tehdit telefonlarıyla korkuya kapıldı.
YARA ALMADAN KURTARILDI!
Üçüncü kattaki odanın camından dışarı çıkan kişi tabela demirine tutundu. Olayı gören yurttaşların haber vermesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine gelerek çalışma başlattı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yabancı uyruklu kişinin düşme ihtimaline karşı şişme yatak açtı.
Demire tutunarak birinci kata kadar inen kişi buradan itfaiye ekibinin açtığı şişme yatağa atladı. Yara almadan kurtarılan kişi olay yerindeki sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından polis merkezine götürüldü.
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