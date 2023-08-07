Ayvacık açıklarında 37 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'de Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan hareket halindeki lastik bot içinde Afganistan uyruklu 37 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ‘TCSG-84’ Sahil Güvenlik gemisi hareket halindeki lastik bot içinde Afganistan uyruklu 37 kaçak göçmeni yakaladı.
Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürülen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
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