Ayvacık açıklarında 37 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan hareket halindeki lastik bot içinde Afganistan uyruklu 37 kaçak göçmen yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 07.08.2023 - 09:25
Ayvacık açıklarında 37 kaçak göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ‘TCSG-84’ Sahil Güvenlik gemisi hareket halindeki lastik bot içinde Afganistan uyruklu 37 kaçak göçmeni yakaladı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürülen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.


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