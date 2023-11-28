4 otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 8 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 28.11.2023 - 12:42
4 otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 8 yaralı
Abone Ol google-news

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde İstanbul istikametine seyreden H.A. yönetimindeki 34 NR 9564 plakalı, H.Y. idaresindeki 24 EGY 83 plakalı E.S. kontrolündeki 34 EAP 880 plakalı ve K.T. idaresindeki 06 CJC 035 plakalı otomobiller Dörtdivan Kavşağı mevkiinde çarpıştı.

Meydana gelen zincirleme trafik kazasında araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 8 yaralı hastaneye sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


zincirleme kaza kaza otomobil

İlgili Haberler

MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 27 Kasım MasterChef kaptan kim oldu? MasterChef takımlar nasıl oldu?

MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 27 Kasım MasterChef kaptan kim oldu? MasterChef takımlar nasıl oldu?
Sağlıkçıların giyim yardımlarının gecikmesi fazla kesintiye neden oluyor: Hemşirelerden vergi kazancı

Sağlıkçıların giyim yardımlarının gecikmesi fazla kesintiye neden oluyor: Hemşirelerden vergi kazancı
Astrofotoğrafçı Mehmet Ergün çektiği Güneş fotoğrafıyla ödül kazandı

Astrofotoğrafçı Mehmet Ergün çektiği Güneş fotoğrafıyla ödül kazandı

En Çok Okunan Haberler